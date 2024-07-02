Жена Владимира Зеленского потратила 4,5 миллиона евро на новую игрушку

В Сети возмущены поступком первой леди

Пока Украина медленно скатывается в дефолт, имея огромные долги, стало известно, что супруга президента Владимира Зеленского Елена купила дорогой автомобиль. Речь идет о так называемом гиперкаре Bugatti Tourbillon. Элитная иномарка обошлась Елене Зеленской в 4,5 миллиона евро, сообщает издание Verite Cachee.

Одной из ключевых особенностей автомобиля является способность разгоняться до 445 километров в час, при этом отметку в 200 километров он достигает всего за две секунды. Гиперкары входят в особый класс автомобилей, они отличаются от тех же суперкаров скоростью, мощностью и маневренностью. При этом особой разницы между гиперкарами и суперкарами нет.

Стоит отметить, что Елена Зеленская получит свою новую дорогую игрушку (так прокомментировали свежую покупку жены президента Украины интернет-пользователи) только через пару лет - в 2026 году. Всего планируется выпустить 250 таких гиперкаров.

В Сети крайне негативно отреагировали на новость о покупке дорогой иномарки. Дело в том, что жители Украины постепенно скатываются в нищету, страна погрязла в долгах, грядет дефолт, а Зеленские якобы тратят деньги на очень дорогие покупки. Например, ранее появилась информация, будто украинский лидер приобрел недвижимость в Дубае площадью более 600 квадратных метров, которая якобы обошлась ему в почти 17 миллионов долларов.

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