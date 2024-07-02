ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена Владимира Зеленского потратила 4,5 миллиона евро на новую игрушку

11:06
  • вторник
  • 02 июля 2024

В Сети возмущены поступком первой леди

Пока Украина медленно скатывается в дефолт, имея огромные долги, стало известно, что супруга президента Владимира Зеленского Елена купила дорогой автомобиль. Речь идет о так называемом гиперкаре Bugatti Tourbillon. Элитная иномарка обошлась Елене Зеленской в 4,5 миллиона евро, сообщает издание Verite Cachee.

Одной из ключевых особенностей автомобиля является способность разгоняться до 445 километров в час, при этом отметку в 200 километров он достигает всего за две секунды. Гиперкары входят в особый класс автомобилей, они отличаются от тех же суперкаров скоростью, мощностью и маневренностью. При этом особой разницы между гиперкарами и суперкарами нет.

Стоит отметить, что Елена Зеленская получит свою новую дорогую игрушку (так прокомментировали свежую покупку жены президента Украины интернет-пользователи) только через пару лет - в 2026 году. Всего планируется выпустить 250 таких гиперкаров.

В Сети крайне негативно отреагировали на новость о покупке дорогой иномарки. Дело в том, что жители Украины постепенно скатываются в нищету, страна погрязла в долгах, грядет дефолт, а Зеленские якобы тратят деньги на очень дорогие покупки. Например, ранее появилась информация, будто украинский лидер приобрел недвижимость в Дубае площадью более 600 квадратных метров, которая якобы обошлась ему в почти 17 миллионов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Елена Зеленская
Елена Зеленская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.