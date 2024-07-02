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В России объявили в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ

11:21
  • вторник
  • 02 июля 2024

Также в базу розыска попал генерал ВСУ Игорь Довгань

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Александра Нестеренко. Такие сведения появились в розыскной базе ведомства во вторник, 2 июля.

Согласно карточке в базе розыска МВД России, Нестеренко разыскивают по статье Уголовного кодекса, при этом не уточняется, о какой именно статье идет речь, сообщает ТАСС.

Ранее в розыск российскими властями был объявлен президент Украины Владимир Зеленский. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отмечал, что "наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа".

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