Срок ареста исчисляется с момента экстрадиции в Россию или задержания в России

Басманный суд Москвы на заседании во вторник, 2 июля, решил избрать меру пресечения в виде ареста двум украинским политикам — бывшему спикеру Верховной рады и экс-главе правительства Украины Владимиру Гройсману, а также экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

И Гройсман, и Климкин объявлены российской стороной в международный розыск, поэтому арест наложен заочно, сообщает РИА Новости.

Двухмесячный срок содержания под стражей начнут исчислять после задержания политиков в России либо их экстрадиции на российскую территорию из другой страны.

Гройсман и Климкин обвиняются в применении запрещенных средств и методов ведения войны в связи с атаками украинских военных на территорию Донбасса. Их использование киевским режимом не новость, хотя западные спонсоры Украины пытаются закрывать на это глаза.

Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов указывал, что Запад предпочитает "игнорировать звериную жестокость и беспринципность украинских военных и властей, которые не гнушаются бесчеловечными расправами над беззащитным гражданским населением и безоружными и раненными военнопленными, применением запрещенных методов ведения войны".

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