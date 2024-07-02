Умер народный артист Владимир Матвеев

Актеру было 72 года

Печальную новость сообщили в театре имени Ленсовета. Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни. По словам источника, скоропостижная смерть. Больше пока никаких деталей трагического события представлено не было.

Владимир Матвеев родился в 1952 году в селе Сладково Маслянского района Тюменской области. Он получил профильное образование, после чего попал в труппу театра имени Ленсовета. Актер сыграл множество ролей в таких спектаклях как "Левша", "Укрощение строптивой", "Прошлым летом в Чулимске", "Трехгрошовая опера", "Убийство Гонзаго", "На бойком месте", "Мера за меру", "Каренин. Анна. Вронский", "На всякого мудреца довольно простоты" и других.

Также Матвеев работал в театре "Буфф" и в "Русской антрепризе имени Андрея Миронова".

Впрочем, артист успешно снимался в кино. На его счету роли в фильмах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Тайны следствия", "Мастер и Маргарита", "Агент особого назначения", "Ленинград 46", "Великая", "Салют-7", "Троцкий".

За свою карьеру Владимир Матвеев получил немало наград. А в 2008 был удостоен звания народного артиста, напоминает РИА Новости.

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