На Западе рассказали об "операциях" российских подлодок у берегов Великобритании

Россия якобы проводит их последние два года

Российские подводные лодки несколько раз за два года замечали у берегов Великобритании — субмарины проводят там некие операции. С таким заявлением выступило агентство Bloomberg.

По утверждению собеседников агентства, с 2022 года российские ударные подводные лодки дважды проводили операции в районе Ирландского моря — "этот беспрецедентный шаг Кремля заставил британских военных принять меры для защиты британских и ирландских вод".

Подробностей о пресловутых операциях немного — речь, предположительно, идет о лодках класса Kilo. В классификации НАТО так обозначают российские подлодки 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка".

Официально Минобороны Великобритании не давало комментариев по данному поводу. Российская сторона также не комментировала сообщение Bloomberg.

В июне российский Тихоокеанский флот провел масштабные военные учения завершились в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. На различных этапах отработали поиск и уничтожение подлодок условного противника, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам врага — в совокупности свыше 650 различных упражнений.

Этому предшествовали маневры атомных подлодок Северного флота, они поразили условные цели в Баренцевом море, выпустив крылатые ракеты "Калибр" и "Гранит".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram