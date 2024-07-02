Чемпионат Европы станет последним для Роналду

Такое решение принял сам спортсмен

Нападающий сборной Португалии, один из самых известных и высокооплачиваемых футболистов мира Криштиану Роналду объявил о том, что чемпионат Европы, который сейчас проходит в Германии, станет последим в его карьере.

Спортсмен разоткровенничался с журналистами после матча Португалии со Словенией в 1/8 финала Евро-2024. Для футболиста эта игра стала невероятно эмоциональной, ведь ему не удалось реализовать пенальти. Роналду даже разрыдался. Основное и дополнительное время закончилось без голов со счетом 0:0. Португалии удалось вырвать победу лишь в серии пенальти, которая завершилась счетом 3:0.

"Это будет мой последний Евро, конечно", — приводит слова Роналду Чемпионат.com со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, который на своей странице в социальной сети X опубликовал слова футболиста.

В серии пенальти Роналду удалось исправиться, он забил гол. Однако настоящим героем игры стал вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, который отразил все три удара по воротам. Теперь в четвертьфинале португальцы встретятся со сборной Франции.

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