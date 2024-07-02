ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чемпионат Европы станет последним для Роналду

11:55
  • вторник
  • 02 июля 2024

Такое решение принял сам спортсмен

Нападающий сборной Португалии, один из самых известных и высокооплачиваемых футболистов мира Криштиану Роналду объявил о том, что чемпионат Европы, который сейчас проходит в Германии, станет последим в его карьере.

Спортсмен разоткровенничался с журналистами после матча Португалии со Словенией в 1/8 финала Евро-2024. Для футболиста эта игра стала невероятно эмоциональной, ведь ему не удалось реализовать пенальти. Роналду даже разрыдался. Основное и дополнительное время закончилось без голов со счетом 0:0. Португалии удалось вырвать победу лишь в серии пенальти, которая завершилась счетом 3:0.

"Это будет мой последний Евро, конечно", — приводит слова Роналду Чемпионат.com со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, который на своей странице в социальной сети X опубликовал слова футболиста.

В серии пенальти Роналду удалось исправиться, он забил гол. Однако настоящим героем игры стал вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, который отразил все три удара по воротам. Теперь в четвертьфинале португальцы встретятся со сборной Франции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.