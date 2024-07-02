ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Волчанск

12:44
  • вторник
  • 02 июля 2024

Однако это не мешает продвижению российских войск

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники, были ранее переброшены в Волчанск в Харьковской области. Об этом рассказал начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
Минобороны представило новых героев спецоперации

Как отметил военный в эфире Первого канала, "и "Лють" там была, и "евроичкерийские шайтаны" там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы".

При этом, подчеркнул Алаудинов, продолжается ежедневное продвижение российских войск на этом направлении, несмотря на все усилия неприятеля.

Ранее сообщалось, что в Волчанске российские разведчики следили несколько дней за неприметным зданием — украинские боевики постоянно привозили туда какие-то ящики. Выяснилось, что в кофрах были дроны–камикадзе. Когда националисты привезли очередную партию, наблюдатели сориентировали на цель артиллерию ВС России.

Тем временем российские бойцы взяли под контроль еще два населенных пункта: Новопокровское в Донецкой Народной Республике и Степовая Новоселовка в Харьковской области. При этом в Минобороны России рассказали, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1905 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.