Однако это не мешает продвижению российских войск

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники, были ранее переброшены в Волчанск в Харьковской области. Об этом рассказал начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Как отметил военный в эфире Первого канала, "и "Лють" там была, и "евроичкерийские шайтаны" там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы".

При этом, подчеркнул Алаудинов, продолжается ежедневное продвижение российских войск на этом направлении, несмотря на все усилия неприятеля.

Ранее сообщалось, что в Волчанске российские разведчики следили несколько дней за неприметным зданием — украинские боевики постоянно привозили туда какие-то ящики. Выяснилось, что в кофрах были дроны–камикадзе. Когда националисты привезли очередную партию, наблюдатели сориентировали на цель артиллерию ВС России.

Тем временем российские бойцы взяли под контроль еще два населенных пункта: Новопокровское в Донецкой Народной Республике и Степовая Новоселовка в Харьковской области. При этом в Минобороны России рассказали, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1905 человек.

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