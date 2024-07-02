ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Союз потребителей опроверг опасность чая в пакетиках-пирамидках

13:02
  • вторник
  • 02 июля 2024

Канадские ученые заявляли о рисках употребления такого чая

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) заверил в безопасности для здоровья чая в пакетиках-пирамидках. Об этом во вторник, 2 июля, пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующее обращение НСЗПП в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор.

Этот вопрос возник в связи с обращением вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Волнение парламентария вызвало мнение врача Александра Умнова о потенциальном вреде употребления чая в пакетиках-пирамидках. Медик отмечал, ссылаясь на исследование канадских коллег, что при заваривании таких пакетов образуются наночастицы, которые в случае накопления в организме могут привести к воспалению тканей. Кроме того, утверждал Умнов, "ткани с пластиком" вызывают клеточные мутации и запускают онкологический процесс.

Руководитель НСЗПП Павел Шапкин счел "не соответствующей реальной практике" методологию исследования канадских ученых. Он указал на то, что исследователи "намеренно разрезали и рвали пирамидки и погружали их в воду с температурой 95 градусов", а такие намеренные повреждения не могли не привести к выделению микропластика. В действительности же чай в пирамидках безопасен для здоровья, заверил Шапкин.

Тем временем в российской столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие". Мэр города Сергей Собянин рассказал, что минувшей зимой фестиваль пользовался особой популярностью – москвичи и гости выпили более 36 тысяч литров чая.

При этом медики рекомендуют обращать особое внимание на белый и зеленый чай в жару, которая установилась в Москве и ряде российских регионов. Важно употреблять достаточное количество жидкости, в безусловном приоритете остается чистая питьевая вода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Девушка пьет чай
Девушка пьет чай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.