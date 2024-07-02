Союз потребителей опроверг опасность чая в пакетиках-пирамидках

Канадские ученые заявляли о рисках употребления такого чая

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) заверил в безопасности для здоровья чая в пакетиках-пирамидках. Об этом во вторник, 2 июля, пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующее обращение НСЗПП в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор.

Этот вопрос возник в связи с обращением вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Волнение парламентария вызвало мнение врача Александра Умнова о потенциальном вреде употребления чая в пакетиках-пирамидках. Медик отмечал, ссылаясь на исследование канадских коллег, что при заваривании таких пакетов образуются наночастицы, которые в случае накопления в организме могут привести к воспалению тканей. Кроме того, утверждал Умнов, "ткани с пластиком" вызывают клеточные мутации и запускают онкологический процесс.

Руководитель НСЗПП Павел Шапкин счел "не соответствующей реальной практике" методологию исследования канадских ученых. Он указал на то, что исследователи "намеренно разрезали и рвали пирамидки и погружали их в воду с температурой 95 градусов", а такие намеренные повреждения не могли не привести к выделению микропластика. В действительности же чай в пирамидках безопасен для здоровья, заверил Шапкин.

Тем временем в российской столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие". Мэр города Сергей Собянин рассказал, что минувшей зимой фестиваль пользовался особой популярностью – москвичи и гости выпили более 36 тысяч литров чая.

При этом медики рекомендуют обращать особое внимание на белый и зеленый чай в жару, которая установилась в Москве и ряде российских регионов. Важно употреблять достаточное количество жидкости, в безусловном приоритете остается чистая питьевая вода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram