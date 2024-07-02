ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы произведения литературы, которые не подпадают под закон о пропаганде наркотиков

13:10
  • вторник
  • 02 июля 2024

Ранее в зоне риска оказался писатель Михаил Булгаков

Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков в литературе и искусстве, а также об ответственности за его нарушение наделали немало шума в стране. Многие интернет-пользователи даже впали в панику, решив, что теперь некоторые произведения того же Михаила Булгакова окажутся запрещены. Однако сейчас появились поправки к этим законопроектам, о них рассказал председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В частности, он успокоил фанатов Михаила Булгакова и Артура Конан Дойля. "

Произведения литературы и искусства не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Вся литература, опубликованная до 1 августа 1990 года, в том числе авторства Артура Конан Дойля, Михаила Булгакова, не будет подпадать", - цитирует Крашенинникова "Интерфакс".

Также он уточнил, что, согласно одному из законопроектов, распространение информации о наркотиках в произведениях искусства и литературы не будет считаться пропагандой, если они имеют соответствующую маркировку, которая, возможно, будет располагаться на "заднике" книги. Перечень литературы, которую надо будет маркировать, составит Министерство культуры.

Одобренные комитетом поправки включают в себя разные виды наказания за нарушение закона. Причем речь идет не только о штрафах, но и уголовной ответственности, которая предусматривает лишение свободы до двух лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Книги Михаила Булгакова
Книги Михаила Булгакова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.