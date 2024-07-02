Москвичей предупредили о приходе "невыносимой погоды"

В четверг температура воздуха приблизится к +35

Погода продолжает испытывать москвичей и жителей области на прочность. Сегодня столбики термометров могут подняться до +31 градусов. Такой жары в столице в этот день не было с конца 19 века.

И это еще не предел. По прогнозам синоптиков, в четверг в город придет "невыносимая погода". Как пишет РИА Новости, температура воздуха поднимется до +33-35 градусов. Жаркая погода будет сопровождаться высокой влажностью до 70%.

Жара спадет к выходным, а пока лучше не находиться слишком долго на улице, пить больше чистой негазированной воды и воздержаться от физических нагрузок.

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