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Дачники начали по-новому платить за вывоз мусора

15:14
  • вторник
  • 02 июля 2024

С каждым СНТ теперь заключают дополнительное соглашение

Вопрос вывоза отходов для членов СНТ "Калабино" еще никогда не стоял так остро. Дачники удивлены, ведь раньше они сами договаривались об этом по факту наполнения контейнеров, а уже в мае этого года правительство Подмосковья установило для всех владельцев участков единые нормы и расписание. В итоге платеж по сравнению с прошлым годом вырос почти в 5 раз. 9778 рублей за май. Раньше платили 1960.

По данным местного председателя, большинство подмосковных СНТ всегда сами заказывали вывоз мусора по мере наполняемости контейнеров и проблем ни у кого не возникало. В правительстве Подмосковья объясняют: вводя единые нормы, они борются с недобросовестными дачниками. Мусора во многих СНТ образовывается на самом деле больше, но люди, чтобы не платить за вывоз из своих товариществ, отвозят его в другие места. Выбрасывают по дороге в чужие контейнеры или вовсе вдоль трасс. Теперь же для контроля в области отходов даже создали надзорный орган с названием "министерство чистоты"

"Мы действительно понимаем, что если нет норматива, то часть мусора вывозится на муниципальные площадки. Эти муниципальные площадки не предусмотрены для такого дополнительного мусора, возникают навалы, которые нам потом приходится отдельно вывозить. И, соответственно, чтобы системно решить эту проблему, мы просто решили выровнять и сделать правила игры одинаковыми для всей Московской области", - сообщил Владислав Мурашов, заместитель председателя правительства Московской области.

По новым правилам платеж за вывоз мусора с участка сейчас в среднем составляет 125 рублей в месяц. В год - примерно полторы тысячи. Но с такими изменениями согласны далеко не все. Главный аргумент - большинство бывают на даче лишь весной и летом, остальные полгода участок пустует, соответственно, и мусору там взяться неоткуда.

В правительстве Подмосковья объясняют: подобный подход схож с платежами за отопление. Чтобы не платить всю сумму зимой, ее разбивают равномерно на каждый месяц. В случае с отходами жители имеют возможность сами корректировать график, по которому к ним приезжает мусоровоз, и производить оплату раз в месяц или в сезон. В случае с "Калабино" региональный оператор сделал расчет сразу на полугодие. Однако в любой момент дачники могут внести изменения по своему удобству. 

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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