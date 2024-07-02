МТЮЗ завершает сезон импровизацией по мотивам пьесы Ибсена

Зрителей ненавязчиво втягивают в размышление над темами, актуальными во все времена

Эта история словно перекочевала на сцену из жизни. Загородный дом, новогодние праздники. Он - банкир, которого поздравляют с повышение, она - его некогда любимая жена, мечтающая вдохнуть новую жизнь в почти увядшие отношения. Гости, душеспасительные беседы, ценные советы.

Медовый месяц в "Кукольном доме" далек от первоисточника. Одна из известных пьес норвежского драматурга Генрика Ибсена стала материалом для размышлений. В фокусе - борьба между чувством и долгом.

"У Ибсена история, с одной стороны, про феминизм и про зарождающуюся свободу женщины. Про это мы не говорили в своем спектакле. Что касается распада семьи - это та тема, которая нас волновала. Как близкие люди могут вдруг потерять друг друга навсегда", - отметил режиссер Петр Шерешевский.

Постановщик перенес действие в наши дни. Текст рождался из живых актерских импровизаций и этюдов. И это, по мнению Шерешевского, дорогого стоит.

"Прочитали пьесу, поговорили о ней, разобрали. И дальше - просто существовали в этих ситуациях", - рассказал Константин Ельчанинов, исполнитель роли Константина Ранка.

В главной женской роли - Полина Одинцова. У актрисы, номинированной на "Золотую маску" за работу в спектакле "День рождения Смирновой", с Ибсеном свои нежные отношения. Даже птицу именем женского персонажа назвала. Уверена - роль вывела на новый профессиональный уровень.

Режиссер рассматривает пьесу "отца реализма" сквозь призму сегодняшнего времени. Потому триггеры всем понятны: кредит на большую сумму во имя спасения жизни, подлог, соучастие, предательство, разоблачение. И главный вопрос, на который предстоит найти ответ: как жить, если любовь ушла, а долг и родственные чувства остались?

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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