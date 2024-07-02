В Московском зоопарке охлаждают капибар

С помощью импровизированного мороженого

В Московском зоопарке показали, как помогают охладиться капибарам.

Для них сделали специальное мороженое. Фрукты, овощи, зелень и лед - лучший десерт в такую жару. Семейство тут же бросилось его облизывать, жадно откусывая холодные куски. Водоплавающие свинки были весьма поглощены процессом, но все же вели себя прилично - не отбирали лакомство друг у друга.

Такое мороженое - не только вкусное, но и полезное, поскольку содержит необходимые витамины и микроэлементы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram