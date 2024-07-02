ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко встретилась с участниками проекта "Поезд памяти"

14:39
  • вторник
  • 02 июля 2024

200 школьников из стран СНГ путешествуют по городам России и Белоруссии

Участники патриотического проекта "Поезд памяти", который посвящен подвигу братских народов в годы Великой Отечественной войны, побывали в подмосковном парке "Патриот".

200 школьников из стран СНГ путешествуют по городам России и Белоруссии. Они посещают музеи, мемориалы, места боев. С подростками встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула важность сохранения памяти о поколении победителей. 

"Это важно еще и потому, что мы видим, как некоторые государства пытаются переписать, исказить историю, принизить роль советской армии, принизить роль народов нашей страны в победе над фашизмом. Мы не можем этого допустить. Мы должны эту историческую правду и память передавать из поколения в поколение", - подчеркнула Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Участники проекта "Поезд памяти"
Участники проекта "Поезд памяти"
Валентина Матвиенко и участники проекта "Поезд памяти"
Валентина Матвиенко и участники проекта "Поезд памяти"
Проект "Поезд памяти"
Проект "Поезд памяти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.