Матвиенко встретилась с участниками проекта "Поезд памяти"

200 школьников из стран СНГ путешествуют по городам России и Белоруссии

Участники патриотического проекта "Поезд памяти", который посвящен подвигу братских народов в годы Великой Отечественной войны, побывали в подмосковном парке "Патриот".

200 школьников из стран СНГ путешествуют по городам России и Белоруссии. Они посещают музеи, мемориалы, места боев. С подростками встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула важность сохранения памяти о поколении победителей.

"Это важно еще и потому, что мы видим, как некоторые государства пытаются переписать, исказить историю, принизить роль советской армии, принизить роль народов нашей страны в победе над фашизмом. Мы не можем этого допустить. Мы должны эту историческую правду и память передавать из поколения в поколение", - подчеркнула Матвиенко.

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