Украинские власти решили поставить заключенных под ружье

Более трех тысяч украинских заключенных мобилизовали после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующего закона. Об этом рассказала заместитель украинского министра юстиции Елена Высоцкая.

Как отметила чиновница в интервью Associated Press, в общей сложности 27 тысяч заключенных потенциально могут попасть под мобилизацию, из них более трех тысяч уже освобождены условно-досрочно и распределены по воинским частям.

Высоцкая заявила, что "во многом мотивация заключается в том, что (заключенные) хотят вернуться домой героями, а не возвращаться домой из тюрьмы".

Ранее видеообращение военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ появилось в Сети. Они пожаловались украинскому президенту Владимиру Зеленскому на большие потери личного состава из-за ошибок командования.

Нехватка людей в украинской армии настолько велика, что под насильственный призыв в армию попадают уже и бомжи. Территориальные центры комплектования в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram