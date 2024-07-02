Украина попросила помощи у трех стран из-за энергокризиса

Значительная часть генерации уничтожена ударами ВС России

Украине пришлось запрашивать аварийную помощь из энергетических систем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки. Об этом во вторник, 2 июля, рассказала украинская энергетическая компания "Укрэнерго".

Как уточняет компания, сделать это пришлось вечером 1 июля "для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме".

2 июля планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 30,7 тысячи мегаватт-часов, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, говоря о мишенях ударов российских бойцов в ходе специальной военной операции, что электросети Украины в отдельных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре.

Украинские чиновники рассказали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России. На Украине аварийные отключения электроэнергии уже называют "новой нормой".

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