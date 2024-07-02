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В Кремле рассказали об ожиданиях от поездки Орбана в Киев

14:19
  • вторник
  • 02 июля 2024

Венгерский премьер встретится с президентом Украины

В Кремле ничего не ожидают от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Такое заявление сделал во вторник, 2 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Виктор Орбан приехал в Киев

Спикер Кремля отметил, что "Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в [Совете] ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции". С учетом этого, предположил Песков, "здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии".

Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что "Орбан хорошо известен как политик, который умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны", сообщает ТАСС.

Орбан, в отличие от большинства европейских коллег, не поддерживает политику жестких санкций против России и выступает за диалог как инструмент урегулирования украинского кризиса. Венгерский премьер назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России.

Виктор Орбан также подчеркивал, что не верит в нападение России на какую-либо страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" — не более чем маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

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