Баллон взорвался на крыше автобуса на севере Москве

На месте ЧП работают оперативные служб

ЧП произошло на севере Москвы. Газовый баллон взорвался на крыше автобуса. Пассажиры не пострадали, водителю оказывают медицинскую помощь.

Речь идет про 672-й маршрут. Как видно на первых кадрах с места происшествия, повреждена передняя часть автобуса, а также крыша павильона остановки. Сам баллон отбросило в сторону.

На месте работают оперативные службы. Движение транспорта по Ижорскому проезду перекрыто. Объехать этот участок можно про Ижорской и Клязьминской улицам.

"Водитель услышал хлопок и остановил автобус. В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет. Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом групп ГАЗ, производителем техники", - рассказала Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникации ГУП "Мосгортранс".

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