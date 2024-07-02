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Баллон взорвался на крыше автобуса на севере Москве

15:08
  • вторник
  • 02 июля 2024

На месте ЧП работают оперативные служб

ЧП произошло на севере Москвы. Газовый баллон взорвался на крыше автобуса. Пассажиры не пострадали, водителю оказывают медицинскую помощь.

Речь идет про 672-й маршрут. Как видно на первых кадрах с места происшествия, повреждена передняя часть автобуса, а также крыша павильона остановки. Сам баллон отбросило в сторону.

На месте работают оперативные службы. Движение транспорта по Ижорскому проезду перекрыто. Объехать этот участок можно про Ижорской и Клязьминской улицам.

"Водитель услышал хлопок и остановил автобус. В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет. Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом групп ГАЗ, производителем техники", - рассказала Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникации ГУП "Мосгортранс".

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Последствия взрыва баллона у автобуса
Последствия взрыва баллона у автобуса
Последствия взрыва баллона у автобуса
Последствия взрыва баллона у автобуса
Последствия взрыва баллона у автобуса
Последствия взрыва баллона у автобуса
Последствия взрыва баллона у автобуса
Последствия взрыва баллона у автобуса
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