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У станции метро "Водный стадион" загорелась кабина башенного крана

15:11
  • вторник
  • 02 июля 2024

Обошлось без пострадавших

Недалеко от станции метро "Водный стадион" в столице загорелась кабина башенного крана.

ЧП произошло рано утром на стройке жилого квартала. Черный дым и языки пламени засняли очевидцы. Искры летели вниз, и была угроза, что загорятся здания рядом, в том числе дизельная станция. Пожарным удалось этого не допустить.

Обошлось без пострадавших. Крановщика в момент ЧП в кабинет не было. Что стало причиной произошедшего, выясняется.

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Загорелась кабина башенного крана
Загорелась кабина башенного крана
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