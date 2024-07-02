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Пропажа Макрона: вот с кем его видели в последний раз

13:56
  • вторник
  • 02 июля 2024

Французский лидер провалился на парламентских выборах

Во Франции проходят выборы в парламент. В первом туре победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен. По результатам голосования партия Ле Пен с 31,5% голосов более чем в два раза опередила коалицию Besoin d'Europe (14,5%), в которую входит партия Эммануэля Макрона "Возрождение".

После такого провала ряд СМИ выступил с сообщением о пропаже французского лидера. В последний раз главу республики видели в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж за несколько часов до оглашения результатов голосования. Он прогуливался с женой, передает Bloomberg.

Говорят, Эммануэлю Макрону советники настоятельно рекомендовали "не высовываться" из-за низкого рейтинга. Однако сразу он их не послушался. Вместо этого французский лидер дал пресс-конференцию, в ходе которой предупредил нацию об угрозе "гражданской войны", если выиграют его конкуренты.

Эксперты говорят о крайне шатком положении Макрона. Чтобы удержать власть в руках, он может сменить директоров национальной полиции и жандармерии, поставив на место своих приближенных, сообщает  Journal du Dimanche. Марин Ле Пен на этом фоне обвинила президента в подготовке "административного госпереворота".

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