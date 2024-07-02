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Путину доложили о достижениях "Газпром нефти"

14:15
  • вторник
  • 02 июля 2024

Президент встретился с председателем правления Александром Дюковым

У Владимира Путина прошла встреча с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым. В ходе разговора собеседник доложил российскому лидеру о достижениях компании.

В частности, президенту рассказали, что "Газпром нефть" увеличивает объемы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок, успешно осваивает крупные месторождения в Арктике и Восточной Сибири.

Кроме того, отметил Александр Дюков, нефтяная отрасль полностью независима от импорта по технологиям: так, из 1400 видов базового оборудования освоено производство 1200 позиций, а дефицит по оставшимся планируется устранить в течение трех лет, к 2027 году.

Также было доложено Владимиру Путину о модернизации Омского НПЗ, а еще обновляется Московский НПЗ, сказано на официальном сайте Кремля.

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