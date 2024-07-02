Орбан предложил Зеленскому способ ускорить мирные переговоры

Киев не принимает предложение Москвы по мирному урегулированию

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.

Политики встретились в Киеве, куда прибыл с визитом Виктор Орбан. В ходе переговоров они обсуждали, в числе прочих тем, урегулирование российско-украинского конфликта, сообщает РБК.

Как заявил Орбан, он считает, что приостановка боевых действий накануне мирных переговоров может их ускорить. Однако венгерский премьер не рассказал, что ответил на его предложение украинский президент.

Владимир Зеленский подтвердил, что они с Орбаном обсуждали, "как приблизить справедливый и продолжительный мир".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле ничего не ожидают от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. При этом Песков подчеркнул, что "Орбан хорошо известен как политик, который умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны".

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