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В США рассказали о требовании Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ по России

15:01
  • вторник
  • 02 июля 2024

США разрешили бить по российской территории недалеко от Харьковской области

Некоторые высокопоставленные американские и европейские чиновники, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, потребовали снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России.

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Как пишет Defense News, это произошло в мае — сразу после того, как американская администрация дала согласие на удары американским оружием по российской территории близ Харькова, опасаясь последствий наступления ВС России на харьковском направлении.

Собеседники утверждают, что незадолго до июньской встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг пообщался с журналистами на эту тему. По мнению генсека альянса, "линия боевых действий находится так близко к Харькову, что Украине будет трудно защищать свою территорию, если она не сможет бить по России".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны разрешить украинской армии наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России — в частности, по военным аэродромам.

По словам советников президента США Джо Байдена, в Вашингтоне разрешили Украине использовать переданное оружие для ударов по России, хотя и опасаются возможной эскалации конфликта — вплоть до применения ядерного оружия. Однако снимать установленные ограничения Соединенные Штаты пока не собираются.

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