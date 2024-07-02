Недолгое облегчение: Метеобюро Москвы рассказало о короткой паузе в жаре

Пока температура остается экстремально высокой

Случаев, когда жара устанавливалась в столичном регионе уже с первых чисел июля, не так много. Об этом во вторник, 2 июля, рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя аномально высокую температуру в городе.

Как отметила эксперт в Telegram-канале, длительная жара в Москве устанавливается чаще всего во второй половине июля. Ситуаций, когда это происходило с первых чисел июля, значительно меньше. С 1879 года таких лет было всего три: 1938, 1954 и 1999 годы.

Позднякова пообещала, что в изнурительной июльской жаре в Москве и Подмосковье наступит пауза, однако будет она недолгой — всего лишь три-четыре дня.

Между тем погода продолжает испытывать москвичей и жителей Подмосковья на прочность. Ожидается, что 4 июля в город придет "невыносимая погода": столбики термометров могут подняться до 35 градусов, причем влажность будет составлять 60-70%.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что такие показатели не являются комфортными для человека. Он объяснил, что дело даже не столько в температуре воздуха, сколько в насыщающем его кислороде: газы "растягиваются" при жаре, а значит, кислорода в воздухе становится не так много.

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