ООН обвинила Россию в некорректной работе европейских спутниковых систем

Источник помех, якобы, находится в Калининградской области

Россия создает помехи европейским спутниковым системам. Для этого используется, в частности, граничащая с Польшей и Литвой территория Калининградской области, заявили в Международном союзе электросвязи ООН.

Как отмечается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, указанные помехи повлияли на работу французской и шведской спутниковых сетей. Источник помех, якобы, определили два разных спутниковых оператора. Оба они указали на наземные станции, расположенные в районе Москвы, Калининграда и Павловки. Москву призвали "немедленно прекратить любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех", передает ТАСС.

Еще в апреле министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявляли, что обеспокоены помехами в работе навигационной системы GPS. Это, по их словам, мешает авиасообщению в регионе Балтийского моря и является "частью враждебных действий России". Однако в Кремле подчеркнули, что Москве ничего неизвестно о приписываемом России подавлении работы навигационной системы GPS.

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