Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Всего на конкурс поступило 178 проектов

Ко дню архитектора - профессионального праздника, который отмечали накануне - в столичной мэрии чествовали лучших специалистов столицы в области градостроительства. В Белом зале Сергей Собянин вручил премии. На соискание было подано 178 заявок, в финал вышли 48 проектов, а лауреатами стали 25 архитекторов.

Как одновременно отразить тематику станции и сделать её дизайн отсылкой к старому, ещё советскому дизайну метрополитена, знают московские архитекторы, которые проектировали "Нагатинский затон". Они решили украсить стены мозаиками с изображением рыб.

"Симпатичный образ, потому что - ну кому не нравятся рыбы? Во-вторых, он довольно-таки нейтральный этот образ", - отметил архитектор Арсений Борисенко.

Такое изящное решение удостоено премии города Москвы. Номинация – "Лучшее архитектурно-градостроительное решение станции метрополитена". Эту и другие награды сегодня в Белом зале мэрии вручил Сергей Собянин.

"Звание архитектора в Москве, наверное, за всю историю нашего города, сегодня звучит наиболее гордо и уважительно. Потому что никогда в Москве не строилось такого количества современных объектов. Но мало того, построить миллионы квадратных метров. К каждому зданию сегодня предъявляется особые требования к его архитектурному облику. Требования к проектам, которые создаются в Москве, они будут только усиливаться. Это значит, что ваш талант ещё более будет востребован", - отметил Собянин.

С прошлого года номинаций за лучшие архитектурно-градостроительные решения городских объектов стало не 5, а 12. Среди них и жилые комплексы, и отдельно – высотные объекты, и дома по реновации, и торгово-офисные объекты. Ведь нужно не просто построить очередной ТЦ, но и вписать его в жилые кварталы вокруг и ландшафт местности.

"Проект воплощает в себе несколько достаточно уникальных задач: это пропускная способность, непосредственно, сквозь ТЦ потока из метро к ЖК, который расположен за ТЦ. Плюс, ЖК расположен на стыке перепада высот от 6 до 9 метров, что для нас, как для проектировщиков, поставило большую задачку со звёздочкой", - рассказал архитектор Александр Томашенко.

Перед архитектурным бюро, которое спроектировало ФОК на Сельскохозяйственной улице, тоже стояла непростая задача – сделать так, чтобы объект вписывался одновременно и в новый ЖК, и в архитектурный облик исторического стадиона.

"Он поддерживает, пересекается тематически, но всё-таки мы постарались на фасаде отразить историческое название стадиона, на котором он расположен, поэтому, поскольку стадион исторически называется "Искра", то на фасаде у нас тема искр", - пояснила архитектор Анна Румянцева.

Премии в 1 млн рублей в каждой номинации присуждались авторам, дуэтом или трио. Всего на конкурс поступило 178 проектов, в финал вышли 48, а лауреатами стали только 25 архитекторов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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