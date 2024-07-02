Демпартия США может лишиться спонсоров из-за кандидата Байдена

Действующего президента не хотят видеть в новой предвыборной гонке

Часть спонсоров Демократической партии США призывает действующего президента Джо Байдена, представляющего демократов, выйти из предвыборной гонки. В противном случае спонсоры угрожают прекратить денежные пожертвования, пишет The Daily Mail.

Бывший фондовый менеджер Уитни Тилсон заявил, что "ради собственного блага и блага страны он должен немедленно выйти" из предвыборной гонки. В вину Байдену Тилсон, пожертвовавший Демпартии 300 тысяч долларов, поставил не только провал на дебатах, но и то, что президент "не сделал ничего, чтобы успокоить нас".

Многократные оговорки, ляпы и нелепости Байдена оказались цветочками на фоне провальных предвыборных дебатов, в которых действующий президент выступил против экс-главы государства Дональда Трампа, решившего бороться за возвращение в Овальный кабинет. Свыше 70% опрошенных американцев заявили, что умственное состояние Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание.

Шеф-корреспондент CNN Джон Кинг отмечал, что "Демократическая партия погружается в состояние глубокой агрессивной паники", которая возникла в первые же минуты дебатов, которые "прошли ужасно" для Байдена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram