Политики обсудят укрепление сотрудничества между армиями двух стран

Планируемый визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву будет дипломатической победой президента России Владимира Путина. Такое мнение высказывает во вторник, 2 июля, агентство Bloomberg.

В материале Bloomberg отмечается, что это будет первый двусторонний визит Моди с тех пор, как он был переизбран на третий срок. Особенно примечательно то, что премьер-министр Индии нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние государства, как прежде.

Это свидетельствует о том, что Нью-Дели придает особое значение отношениям с Россией, а "московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина", резюмирует агентство.

5 июня в Кремле рассказали, что Владимир Путин по телефону тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся в его стране всеобщих парламентских выборах. Политики условились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.

Между тем в США встревожились из-за того, что страны Азии прокладывают свой собственный курс: государства от Индии до Индонезии становятся все менее зависимыми от Запада и активно выстраивают отношения с Россией и Китаем.

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