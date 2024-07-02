Путин произвел кадровые перестановки в Росфинмониторинге и ФСИН

Указы опубликованы на сайте правовых актов

Сергей Щербаков назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания, 2 июля.

Кадровые изменения коснулись и Росфинмониторинга. Заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Путин назначил Евгения Гилету.

Евгений Гилета ранее занимал должность начальника управления валютного мониторинга в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

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