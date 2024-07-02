В Генштабе назвали сроки завершения СВО

Вооруженное противостояние близится к завершению

Вооруженное противостояние в зоне СВО близится к завершению. Это осознают уже и в Киеве, заявил замначальника Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

По оценкам генерала, специальная военная операция на Украине завершится осенью 2024 года. Как сказал Алаудинов в эфире Первого канала, оперативная обстановка сейчас под контролем российских военных. И решающие бои ВС России против ВСУ пройдут уже скоро.

Ранее командир "Ахмата" уже говорил о том, что СВО должна завершиться победой России в 2024 году. Алаудинов предупреждал, что враги России даже после окончания СВО будут пытаться раскачать ситуацию в стране.

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