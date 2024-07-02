Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением

Их деятельность в России запрещена

Супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность в России запрещена. Такое решение в отношении ранее признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* и его жены Лидии принял Октябрьский суд Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Суд удовлетворил и другое требование прокурора города - об обращении в доход государства имущества журналиста. Это касается земельных участков, жилого дома, автомобилей и долей в компаниях, которые связаны с Невзоровым.

Как стало известно ранее, Невзоров* никак не мог избавиться от пентхауса в Санкт-Петербурге. Там в отсутствие хзяина проходили съемки шоу "ВДудь". Риелторы утверждали, что клиенты, узнав историю объекта, сразу отказывались от сделки – опасаясь, что пентхаус могут изъять по решению суда.

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* Лицо, исполняющее функции иностранного агента

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