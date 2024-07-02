Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Очередная попытка киевского режима устроить теракт на российской территории пресечена противовоздушной обороной. Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, беспилотник засекли 2 июля около 15:40 мск. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен.

Ранее в Белгороде, Белгородском районе, городе Шебекино и Шебекинском округе было объявлено предупреждение о ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям спуститься в укрытия.

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