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Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

17:33
  • вторник
  • 02 июля 2024

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Очередная попытка киевского режима устроить теракт на российской территории пресечена противовоздушной обороной. Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, беспилотник засекли 2 июля около 15:40 мск. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен.

Ранее в Белгороде, Белгородском районе, городе Шебекино и Шебекинском округе было объявлено предупреждение о ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям спуститься в укрытия.

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