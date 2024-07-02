НАТО придется начать диалог с Россией

НАТО придется начать диалог с Россией по вопросам безопасности, если Украина капитулирует. Такую точку зрения высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times.

По словам эксперта, НАТО понадобится некоторое время, чтобы осознать, что произошло и почему. Поражение Киева создаст, наконец, возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, уверен Брайен.

Экс-сотрудник Пентагона ранее заявлял, что Запад, разрешив Украине наносить удары по территории России, перешел красную черту. США и Европа не стремятся к миру, их политика грозит усилением противостояния вплоть до ядерного, предупреждает эксперт.

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