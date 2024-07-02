ВС России продолжают перемалывать войска и технику противника

Последние данные о ходе СВО

На кадрах, опубликованных Минобороны, хорошо виден аэродром в городе Миргород Полтавской области, где базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. А вот самолеты, которые они используют. Вернее, сказать, использовали, учитывая ущерб, нанесённый им в результате точного ракетного удара.

А вот работа уже наших летчиков. Благодаря камерам, установленным в кабине, хорошо виден весь процесс. Двойка Су-25 идет на малой высоте. Заходит на цель. После чего выпускает по опорному пункту и живой силе противника неуправляемые ракеты.

Конкретно эти кадры сделаны в зоне ответственности группировки "Восток". За минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли две гаубицы американского производства, одну самоходную артиллерийскую установку, противотанковое орудие, а также более 100 человек личного состава.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяного, Шевченко, Урожайного и Луговского, пресекли действия инженерных групп ВСУ в районах Червоного и Дорожнянки", - сообщил Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток".

Все чаще для штурмовых действий российские военные используют мотоциклы. Вот и в ходе взятия населенного пункта Старомайорское в ДНР в окопы противника наши бойцы врывались на двух колесной технике.

Перед этим позиции ВСУ обработали при помощи артиллерии и дронов-камикадзе, которыми сейчас активно насыщаются войска. Впрочем, работы хватает у российской ПВО.

Боевые расчёты ЗРК "Стрела-10" ежедневно поражают украинские дроны, прикрывая и наземные подразделения, и более крупные системы нашего ПВО. Конкретно этот расчет сбивал уже все типы беспилотников, которые используют ВСУ. Крайним трофеем была "Валькирия", на охоту за которой экипаж выдвинулся несколько дней назад.

В целом весь фронт сейчас находится в движении. А российские войска продолжают планомерно перемалывать войска и технику противника. Министр обороны России сегодня направил телеграммы в наиболее отличившиеся соединения. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге. А также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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