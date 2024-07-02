ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России продолжают перемалывать войска и технику противника

22:06
  • вторник
  • 02 июля 2024

Последние данные о ходе СВО

На кадрах, опубликованных Минобороны, хорошо виден аэродром в городе Миргород Полтавской области, где базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. А вот самолеты, которые они используют. Вернее, сказать, использовали, учитывая ущерб, нанесённый им в результате точного ракетного удара.

А вот работа уже наших летчиков.  Благодаря камерам, установленным в кабине, хорошо виден весь процесс. Двойка Су-25 идет на малой высоте. Заходит на цель. После чего выпускает по опорному пункту и живой силе противника неуправляемые ракеты.

Конкретно эти кадры сделаны в зоне ответственности группировки "Восток". За минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли две гаубицы американского производства, одну самоходную артиллерийскую установку, противотанковое орудие, а также более 100 человек личного состава.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяного, Шевченко, Урожайного и Луговского, пресекли действия инженерных групп ВСУ в районах Червоного и Дорожнянки", - сообщил Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток".

Все чаще для штурмовых действий российские военные используют мотоциклы. Вот и в ходе взятия населенного пункта Старомайорское в ДНР в окопы противника наши бойцы врывались на двух колесной технике.

Перед этим позиции ВСУ обработали при помощи артиллерии и дронов-камикадзе, которыми сейчас активно насыщаются войска. Впрочем, работы хватает у российской ПВО.

Боевые расчёты ЗРК "Стрела-10" ежедневно поражают украинские дроны, прикрывая и наземные подразделения, и более крупные системы нашего ПВО. Конкретно этот расчет сбивал уже все типы беспилотников, которые используют ВСУ. Крайним трофеем была "Валькирия", на охоту за которой экипаж выдвинулся несколько дней назад.

В целом весь фронт сейчас находится в движении. А российские войска продолжают планомерно перемалывать войска и технику противника. Министр обороны России сегодня направил телеграммы в наиболее отличившиеся соединения. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге. А также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Пилот истребителя ВКС России
Пилот истребителя ВКС России
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.