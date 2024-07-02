Приезд Орбана на Украину вызвал переполох в западной прессе

Орбан рассказал, какие пути Будапешт наметил для заключения мирного соглашения

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто в телефонном разговоре обсудили украинский кризис. Собеседники подчеркнули необходимость обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств. Надо отметить, что разговор совпал с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Там он выступил с предложением о прекращении огня. Но это инициатива была отвергнута украинским руководством.

Минорные аккорды и попытка принимающей стороны скорчить серьезное лицо. КВН-щики с Банковой даже официальные визиты превращают в нелепые промо-ролики с музыкальным сопровождением.

Никаких объятий, хотя Зеленский тот еще любитель лобызаний с сильными мира сего. Ограничились обычным рукопожатием. С февраля 22-го года Виктор Орбан оставался единственным лидером ЕС, который не только не считал нужным отметиться с вояжем в Киеве, открыто выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций.

Но теперь он не просто премьер Венгрии. Представитель страны, которая с 1 июля и на полгода стала председателем в Совете Евросоюза. И отчасти этот визит расценивают как демонстрацию Орбаном своего политического веса. По такому случаю главарь нацистского режима даже приоделся: сменил застиранную футболку на свитерок поприличнее и натужно изображал радушие. Судя по выражению лица Орбана и взгляду исподлобья, сам он рад не очень. Но положение обязывает.

"Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной", - заявил Орбан.

Позднее на пресс-конференции Орбан пояснил, какие пути Будапешт наметил для заключения мирного соглашения.

"Мы очень высоко ценим все инициативы Владимира Зеленского ради достижения мира. Эти инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии, они очень сложны. Я попросил подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - отметил Орбан.

Зеленский это предложение никак не прокомментировал. Но чуть позже в его офисе заявили что Венгрия - не первая страна, которая предлагает такой вариант. Но Киев пойдет своим путем: на саммиты мира. Так называемые.

Права венгерского меньшинства на Украине, которые систематически нарушаются нацистским режимом, обсуждались за закрытыми дверями. Но по итогам Виктор Орбан заявил, что есть хорошие шансы на прогресс. Видимо, сторговались. Будапешт, который активно блокировал выделение Киеву европейских денег, теперь готов подписать соглашение о сотрудничестве.

"Мы хотели бы улучшить отношения между двумя странами. И заключить широкое двустороннее соглашение, подобное тем, которые мы уже заключили с нашими соседями. Венгрия готова принять участие в модернизации экономики Украины", - заявил Виктор Орбан.

Это говорит тот самый политический тяжеловес, чей визит в Киев начался с оскорблений со стороны центральных украинских СМИ. Пропагандисты режима иначе как "скандальным и пророссийским" Орбана не называют. К приезду премьера придумали еще одно обзывательство "кремлевская консерва". Про свою собственную просрочку с Банковой - Зеленского - видно, подзабыли. Так же, как и про то, сколько украинских беженцев приняла далеко не самая богатая Венгрия. Еще больший переполох приезд Орбана на Украину вызвал в западной прессе:

"Это первый случай с момента начала боевых действий на Украине, когда самый пророссийский лидер ЕС посетит охваченную конфликтом страну. Семь раз правительство Орбана использовало свое вето во время голосования о выделении стране военной помощи".

В Кремле еще до начала переговоров Орбана и Зеленского заявили, что ничего от них и не ожидали. В соцсетях шутят: венгерский гуляш - блюдо вкусное, но если готовить его в Киеве с нарушением технологии и с использованием просроченных ингредиентов получается то, что и пробовать даже не стоит.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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