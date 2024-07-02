Мишустин призвал продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза

Премьер провел стратегическую сессию

Для обеспечения технологического суверенитета, а также лидерства России в целом ряде секторов необходимо в ближайшие годы активизировать формирование отечественной производственной базы. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии. Она была посвящена реализации национальных проектов.

Один из них связан с топливно-энергетическим комплексом. Часть проекта направлена на развитие солнечной и ветрогенерации, другая посвящена атомной индустрии. Предполагается перевести её на качественно новый уровень, создав двухкомпонентную ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, аналогов которому в мире нет.

Премьер поставил задачу - к 2030 году существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и завершить создание отечественной установки для удержания плазмы. Ещё одна стратегическая сессия была посвящена сохранению здоровья и продлению активной жизни россиян.

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