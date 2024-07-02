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В Атлантике бушует ураган "Берил"

22:28
  • вторник
  • 02 июля 2024

Урагану присвоили самую опасную категорию

Непогода сейчас испытывает на прочность жителей Карибских островов. В Атлантике бушует ураган "Берил". Шторм со скоростью свыше 260 километров в час уже ударил по юго-восточной части региона. И в эти минуты движется в сторону Ямайки.

В Гренаде и Сент-Винсенте сильные разрушения. На архипелаге Гренадин нет электричества и связи. Самая тяжелая ситуация на островах Юнион и Карриаку - там, как сообщают местные власти, за считаные минуты снесло 90% зданий. Есть жертвы.

"Берил" стал самым ранним атлантическим ураганом пятой, наивысшей категории за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам, шторм будет только усиливаться.

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Ураган "Берил"
Ураган "Берил"
Ураган "Берил"
Ураган "Берил"
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