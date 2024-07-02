Урагану присвоили самую опасную категорию
Непогода сейчас испытывает на прочность жителей Карибских островов. В Атлантике бушует ураган "Берил". Шторм со скоростью свыше 260 километров в час уже ударил по юго-восточной части региона. И в эти минуты движется в сторону Ямайки.
В Гренаде и Сент-Винсенте сильные разрушения. На архипелаге Гренадин нет электричества и связи. Самая тяжелая ситуация на островах Юнион и Карриаку - там, как сообщают местные власти, за считаные минуты снесло 90% зданий. Есть жертвы.
"Берил" стал самым ранним атлантическим ураганом пятой, наивысшей категории за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам, шторм будет только усиливаться.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram