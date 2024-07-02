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Раскрыты детали заготовленной Трампом для Путина сделки

18:32
  • вторник
  • 02 июля 2024

Если республиканец победит на выборах, он откажется от расширения НАТО

Победив на президентских выборах в США, республиканец Дональд Трамп откажется от расширения НАТО на восток. А некоторые из стран альянса лишатся поддержки и гарантий безопасности со стороны Вашингтона, пишет Politico.

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Издание ссылается на двух экспертов в сфере безопасности, осведомленных о планах окружения республиканского кандидата. По их данным, Трамп рассматривает возможность заключения сделки с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны не могут присоединиться к НАТО. Это будет означать отказ от туманного обещания членства в альянсе для Украины и Грузии.

Кроме того, сообщили эксперты, Трамп в случае победы на выборах будет добиваться от европейских стран значительного увеличения расходов на НАТО. В результате тем из членов альянса, которые будут тратить на оборону менее 2% ВВП, будет отказано в помощи и гарантиях безопасности со стороны США.

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