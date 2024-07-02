Орбан пообещал Совету ЕС подробный отчет о переговорах с Зеленским

Это поможет принять "необходимые европейские решения"
Совет ЕС получит от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подробный отчет о его переговорах с Владимиром Зеленским. На его основе можно будет принять необходимые европейские решения, заявил венгерский политик на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Орбан впервые за двенадцать лет посетил Киев. Он планировал обсудить с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений, передает ТАСС.
На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Орбан подчеркнул, что это дало бы возможность ускорить мирные переговоры.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram