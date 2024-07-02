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Зеленский отверг предложения Орбана

19:22
  • вторник
  • 02 июля 2024

Украина будет добиваться урегулирования конфликта на "саммитах мира"

Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня Киевом отвергнуто. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил об этом в эфире украинского телемарафона.

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Жовква рассказал, что на переговорах Зеленский выслушал Орбана, однако в ответ изложил свою позицию. По словам представителя администрации, позиция четкая, понятная и известная: Украина планирует добиваться урегулирования конфликта по линии "саммитов мира", организованных Киевом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля прибыл в Киев, на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем на встрече стала возможность прекращения огня до начала мирных переговоров Москвы и Киева.

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