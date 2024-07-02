ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко раскрыл цели Запада на Украине

20:03
  • вторник
  • 02 июля 2024

Уходить оттуда НАТО не собирается

Западу нужна полноценная эскалация на Украине, чтобы ввести туда войска НАТО. Наемники уже не справляются с задачей, а уходить из Незалежной западные страны не собираются, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал, как доит коров по ночам
Пашинян объяснил желание вывести Армению из ОДКБ обидой на Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что в Украину Запад вложил огромные деньги. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли, уходить оттуда никто не планирует. Но воевать уже некому - поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

Белорусский лидер напомнил, что на Украине у границы с Белоруссией начались шевеления, пытаются втянуть Минск в войну. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в боевые действия ввязываться не собирается, передает БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.