Лукашенко раскрыл цели Запада на Украине

Уходить оттуда НАТО не собирается

Западу нужна полноценная эскалация на Украине, чтобы ввести туда войска НАТО. Наемники уже не справляются с задачей, а уходить из Незалежной западные страны не собираются, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что в Украину Запад вложил огромные деньги. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли, уходить оттуда никто не планирует. Но воевать уже некому - поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

Белорусский лидер напомнил, что на Украине у границы с Белоруссией начались шевеления, пытаются втянуть Минск в войну. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в боевые действия ввязываться не собирается, передает БелТА.

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