Депутат Мосгордумы Мельникова: В Нагорном районе откроется народный музей "Патриот"

Новое направление работы органично дополнит программу мероприятий клуба

В июне в Нагорном районе открылся народный музей "Патриот". Там в стенах клуба ветеранов и патриотического воспитания представят экспонаты боевой славы России, переданные жителями ЮАО.

Как рассказала АГН "Москва" сопредседатель клуба, депутат Московской городской думы Ольга Мельникова, боевой трофей – шеврон униформы противника – передал ветеран спецназа МВД.

"Он был добыт в 2014 году, когда его подразделение вело тяжелый бой за Донецкий аэропорт. С этого экспоната и начал создаваться тематический музей. Все желающие, в том числе жители Южного округа Москвы, на территории которого он находится, могут приносить семейные реликвии с военной историей. Изначально наш клуб задумывался как площадка для взаимодействия ветеранов с подрастающим поколением. Создание тематического музея идеально вписывается в эту концепцию", – отметила Мельникова.

По словам парламентария, новое направление работы органично дополнит программу мероприятий клуба.

"Мы можем наглядно показать детям реалии боевых действий, помочь им прикоснуться к живой истории, творцами которой являются наши герои. Значимая часть экспозиции будет посвящена истории Великой Отечественной войны: участники гуманитарных мероприятий клуба рассказывали, что бережно хранят письма своих дедов и прадедов с фронта и их личные вещи. Часть из них они готовы передать в дар новому музею", – рассказала Мельникова.

Как рассказала ранее Ольга Мельникова, клуб ветеранов и патриотического воспитания будет помогать ветеранам СВО передавать опыт подросткам и молодежи. Для гостей клуба пройдут лекции, кинопоказы и автопробег.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram