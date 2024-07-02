Жара в Москве повторила температурный рекорд 1890 года

Городские службы работают в усиленном режиме

Жара в Москве бьет рекорды - сегодня днем воздух прогрелся почти до 32 градусов. Так знойно 2 июля в городе было лишь в 1890-м году. И будет еще жарче, предупреждают синоптики. К среде столбики термометров в столице покажут все 35.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, в этот период действует специальный регламент ухода за дорожным покрытием - каждые три часа проводится полив проезжей части, отметил Петр Бирюков.

Кроме того, во вторник трижды на центральных улицах города и ключевых магистралях проведут аэрацию, чтобы охладить дорожное полотно и воздух, который при высоких температурах сильно нагревается от асфальта.

А в Московском зоопарке сегодня показали, как помогают охладиться капибарам. Для них сделали специальное мороженое.

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