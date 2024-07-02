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Корабли российского Северного флота зашли в порт Венесуэлы

20:28
  • вторник
  • 02 июля 2024

Возглавляет отряд фрегат "Адмирал Горшков"

Венесуэльский порт Ла-Гуайра принял корабли российского Северного флота. Как сообщили в пресс-службе флота, возглавляет отряд  фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", его сопровождает средний морской танкер "Академик Пашин".

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Деловой заход продлится несколько дней. Во время стоянки экипажам предоставят возможность отдохнуть после дальнего похода, который начался 17 мая, и ознакомиться с местными достопримечательностями.

Фрегат "Адмирал Горшков" - современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного управляемого ракетного оружия. Он предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В пресс-службе подчеркнули, что основные задачи похода - демонстрация российского флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны, передает ТАСС.

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