Корабли российского Северного флота зашли в порт Венесуэлы

Возглавляет отряд фрегат "Адмирал Горшков"

Венесуэльский порт Ла-Гуайра принял корабли российского Северного флота. Как сообщили в пресс-службе флота, возглавляет отряд фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", его сопровождает средний морской танкер "Академик Пашин".

Деловой заход продлится несколько дней. Во время стоянки экипажам предоставят возможность отдохнуть после дальнего похода, который начался 17 мая, и ознакомиться с местными достопримечательностями.

Фрегат "Адмирал Горшков" - современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного управляемого ракетного оружия. Он предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В пресс-службе подчеркнули, что основные задачи похода - демонстрация российского флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны, передает ТАСС.

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