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Лукашенко объявил боевую готовность ВВС и силам ПВО

20:48
  • вторник
  • 02 июля 2024

Это реакция на активность ВСУ в приграничных областях

Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Белоруссии находятся в высокой боевой готовности. Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, это относится и к российским войскам, дислоцированным на территории республики. Причина – активизация ВСУ в приграничных областях.

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Лукашенко уточнил, что на позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер". Кроме того, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций.

Белорусский лидер подчеркнул, что для Минска не существует никаких "красных линий". В случае агрессии последует удар всеми видами вооружения по назначенным целям. В то же время, Лукашенко выразил уверенность, что до столкновений дело не дойдет, передает БелТА.

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