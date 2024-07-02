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Подполье сообщило об ударах по заводу БПЛА в Харькове

21:27
  • вторник
  • 02 июля 2024

Также поражен склад боеприпасов

Харьковское предприятие, производящее беспилотные летательные аппараты, поражено ударом ВС России. О результатах работы российских артиллеристов и ракетчиков сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Серия взрывов прогремела в Харькове
Подполье сообщило о взрывах в районе авиазавода в Харькове

По данным подпольщика, удары были нанесены около пяти часов вечера 2 июля. Прилетело в Немышлянский и Индустриальный районы Харькова. Целью стали промышленные предприятия, одно из них производило дроны.

Как уточнил Лебедев, прилеты были также зафиксированы по предприятию, на котором был склад боеприпасов. Там же занимались ремонтом военной техники. После взрывов к заводам направилось около десятка машин скорой помощи, передает РИА Новости.

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