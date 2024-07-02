Подполье сообщило об ударах по заводу БПЛА в Харькове

Также поражен склад боеприпасов

Харьковское предприятие, производящее беспилотные летательные аппараты, поражено ударом ВС России. О результатах работы российских артиллеристов и ракетчиков сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщика, удары были нанесены около пяти часов вечера 2 июля. Прилетело в Немышлянский и Индустриальный районы Харькова. Целью стали промышленные предприятия, одно из них производило дроны.

Как уточнил Лебедев, прилеты были также зафиксированы по предприятию, на котором был склад боеприпасов. Там же занимались ремонтом военной техники. После взрывов к заводам направилось около десятка машин скорой помощи, передает РИА Новости.

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