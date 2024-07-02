США разрешили Киеву наносить удары по Крыму американским оружием

Вашингтон считает полуостров "суверенной территорией" Украины

Пентагон допустил удары по Крыму с использованием поставляемого СЩА вооружения. С таким заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

Райдер заверил журналистов, что политика Вашингтона в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась. Такие вооружения должны применяться в пределах суверенной украинской территории, уточнил представитель Пентагона.

Журналисты задали пресс-секретарю уточняющий вопрос о позиции минобороны США по Крыму. Райдер заявил, что, по мнению США, Крым является частью Украины, передает ТАСС.

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