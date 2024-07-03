Вашингтон считает Крымский полуостров частью Украины
Пентагон считает допустимым удары американским оружием по Крыму. Заявил во вторник, 2 июля, представитель ведомства Патрик Райдер.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Патрик отметил, что Киев может использовать оружие США на своей "суверенной территории". При этом Вашингтон считает Крымский полуостров частью Украины.
Патрик отметил, что Киев может использовать оружие США на своей "суверенной территории". При этом Вашингтон считает Крымский полуостров частью Украины.