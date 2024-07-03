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Пентагон считает допустимым удары американским оружием по Крыму

02:42
  • среда
  • 03 июля 2024

Вашингтон считает Крымский полуостров частью Украины

Пентагон считает допустимым удары американским оружием по Крыму. Заявил во вторник, 2 июля, представитель ведомства Патрик Райдер.

Патрик отметил, что Киев может использовать оружие США на своей "суверенной территории". При этом Вашингтон считает Крымский полуостров частью Украины. 
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