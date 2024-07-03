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Владимир Путин прибыл в Казахстан, где состоится заседание Совета глав государств ШОС

05:30
  • среда
  • 03 июля 2024

Президента России встречает почётный караул и первые лица Казахстана

Владимир Путин прибыл в Казахстан, где состоится заседание Совета глав государств ШОС. Об этом в среду, 3 июля, сообщил Кремль.

Президента России встречает почётный караул и первые лица Казахстана. Покинул аэропорт Владимир Путин на автомобиле Aurus.

Мероприятия ШОС откроются вечером 3 июля неформальным ужином от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Запланированы встречи с Эрдоганом, Си Цзиньпином, а также лидерами Монголии, Азербайджана и Пакистана, вице-президентом Ирана.

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