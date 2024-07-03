Американский президент всё чаще выглядит "растерянным и вялым"

Состояние Джо Байдена ухудшается в последние месяцы. Об этом в среду, 3 июля, cообщает The New York Times.

По данным издания, американский президент всё чаще выглядит "растерянным и вялым", а также часто "теряет нить разговора". Ухудшение особенно сильно проявилось после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

В издании уточнили, что во время подготовки к дебатам Байден вставал не раньше 11 часов утра, а после обеда часто "уходил вздремнуть".

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